Georgieva poudarila konstruktivni duh zasedanj IMF

Washington, 25. aprila - Glavna izvršna direktorica Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Kristalina Georgieva in finančni minister Savdske Arabije Mohamed al Džadan sta po zasedanju Mednarodnega denarnega in finančnega odbora IMF (IMFC) v Washingtonu dejala, da so pogovori v luči negotovosti zaradi ameriške carinske politike potekali v konstruktivnem duhu.