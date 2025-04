Pregled - šport, 25. 4. (petek)

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije so ubranili naslov državnega prvaka. Na drugi tekmi finala so z 2:0 premagali večnega tekmeca, Sij Acroni Jesenice in serijo dobili z 2:0 v zmagah. Za Ljubljančane je to jubilejni, 20. naslov v samostojni Sloveniji, Jeseničani ostajajo pri 13. Strelca zadetkov sta bila Jaka Sodja in Marcel Mahkovec.

KAIRO - Slovenska telovadka Lucija Hribar je postala skupna zmagovalka svetovnega pokala na dvovišinski bradlji. V Kairu je na zadnji postaji svetovnega pokala v kvalifikacijah zasedla drugo mesto. Slabše je šlo Teji Belak, ki je ostala brez finala na devetem mestu med prav toliko tekmovalkami, a je blizu skupnega slavja na preskoku.

TUNIS - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je uspešno začel turnir WTT Contender v Tunisu. Hrastničan, na najnovejši lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF) 12. igralec sveta in drugi nosilec turnirja, je v prvem krogu s 3:1 premagal Japonca Yuto Tanako. Naslednji tekmec Jorgića bo trenutno 76. igralec sveta, ki je bil v preteklosti rangiran mnogo višje, Šved Mattias Falck.

PODGORICA - Na evropskem prvenstvu v judu v Podgorici sta Kaja Schuster v kategoriji do 70 kg in Nace Herkovič med tekmovalci do 81 kg dosegla prvi zmagi za Slovenijo. Po naslednjih borbah, Schuster ga je imela v drugem krogu, Herkovič pa v tretjem, sta oba končala nastope. V soboto se bo v dvorani Morača predstavila še 24-letna Metka Lobnik.

BRDO PRI KRANJU - Nogometna zveza Slovenije (NZS) je po polfinalnih tekmah pokala Pivovarna Union v moški konkurenci določila prizorišče finalnih obračunov v letošnji sezoni, ki bo 14. maja. Zaključni pokalni dan bo petič potekal v ljubljanskih Stožicah, so sporočili iz NZS. V sredo, 14. maja, bosta dve finalni tekmi. Ob 16. uri se bosta v finalu ženskega pokala pomerili Mura Nona in Ljubljana, ob 20. uri pa bo sledil še finale nogometašev med Koprom in Celjem.

MURSKA SOBOTA - Matjaž Kek mlajši ni več glavni trener Mure. Do konca sezone bo člansko ekipo vodil srbski strokovnjak Ivan Kurtušić. Kek mlajši je sam podal nepreklicni odstop z mesta glavnega trenerja. Ostaja sicer del strokovnega štaba Mure tudi v prihodnje. Opravljal bo vlogo pomočnika trenerja, ki jo je že opravljal pred prevzemom vodenja članske ekipe.

LJUBLJANA - Igralci Dobovca in Silika iz Vrhnike so zmagali na prvih tekmah polfinala 1. slovenske futsalske lige. Dobovec je bil na domačem parketu z 9:1 boljši od ekipe NNIKAS Dobrepolje, medtem ko so Vrhničani prav tako doma, toda v dramatični tekmi s 6:2 premagali Bronx Škofije.

LJUBLJANA - Po današnjih rokometnih tekmah petega kroga lige NLB za prvaka sta znana polfinalna para. Celjska zasedba je po zmagoslavju v Mokronogu dokončno osvojila prvo mesto v skupini B in se bo polfinalu pomerila proti velenjskemu Gorenju, medtem ko trebanjsko ekipo čaka LL Grosist Slovan, prvouvrščena zasedba v skupini A. Odločilne tekme v državnem prvenstvu se bodo začele 17. maja, po zadnji reprezentančni akciji v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta na Danskem, Norveškem in Švedskem.

KATOVICE - Slovenec Uroš Velepec je postal trener poljske biatlonske reprezentance, namesto Rafala Lepela, je sporočila predsednica tamkajšnje nacionalne zveze Joanna Badacz, nekdanja poljska tekmovalka v biatlonu, poroča tiskovna agencija PAP. Sedeminpetdesetletni Velepec je bil dolga leta trener v slovenski reprezentanci.

LOS ANGELES - Košarkarju moštva Cleveland Cavaliers Evanu Mobleyju so onstran Atlantika izkazali posebno čast. V četrtek so mu podelili laskavi naziv najboljšega obrambnega igralca rednega dela sezone severnoameriške lige NBA. Triindvajsetletni Kalifornijec je postal prvi igralec Cavsov, ki je prejel to prestižno nagrado, je objavila liga.

LOS ANGELES - Ekipa Los Angeles Clippers je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma s 117:83 nadigrala Denver Nuggets, za katere slovenski reprezentant Vlatko Čančar ni igral in je obsedel na klopi za rezerve. Clippers so tako v prvem krogu končnice povedli z 2:1 v zmagah.