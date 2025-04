Pregled - svet, 25. 4. (petek)

VATIKAN - Na predvečer pogreba papeža Frančiška so za javnost zaprli vrata bazilike svetega Petra, kjer se je pred tem v treh dneh 250.000 vernikov poklonilo pokojnemu voditelju Cerkve. Sledil je obred zaprtja krste, ki ga je po protokolu vodil kardinal Kevin Farrell. Krsta bo v baziliki ostala do sobotne pogrebne slovesnosti na Trgu svetega Petra, na kateri pričakujejo okoli 200.000 ljudi, med njimi številne svetovne voditelje.

WASHINGTON - Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je v četrtek po pogovorih s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in visokimi predstavniki njegove vlade v Washingtonu dejal, da Rusija ostaja dolgoročna grožnja zavezništvu. Izrazil je prepričanje, da bodo imele ZDA še naprej osrednjo vlogo pri prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini.

WASHINGTON/MOSKVA - Ukrajinski polotok Krim, ki si ga je Moskva priključila leta 2014, bo ostal pri Rusiji, je pogovoru za ameriško revijo Time dejal ameriški predsednik Donald Trump. Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem znova sprejel posebnega odposlanca ZDA Stevea Witkoffa, s katerim sta se po navedbah Kremlja med drugim pogovarjala o možnostih za neposredne pogovore med Kijevom in Moskvo glede konca vojne v Ukrajini. Ukrajinska in ruska vojska nadaljujeta medsebojne napade.

GAZA - Svetovni program ZN za hrano (WFP) je sporočil, da je izčrpal vse svoje zaloge hrane v Gazi, medtem ko Izrael že več kot sedem tednov blokira dostavo vse humanitarne pomoči. Izrael nadaljuje tudi napade in so v enklavi ubile še več deset ljudi, ciljale so tudi domnevno varno območje Al Mavasi.

MILWAUKEE - Ameriška zvezna policija FBI je aretirala državno sodnico v Wisconsinu z obtožbo, da je pomagala nedokumentiranemu priseljencu, da se izogne aretaciji. Direktor FBI Kash Patel je dejanje priznal v objavi na omrežju X, ki pa je bila hitro izbrisana.

PEKING/WASHINGTON - Kitajska razmišlja o izvzetju nekaterega blaga iz 125-odstotnih carin na uvoz iz ZDA. Oblasti so podjetja pozvale, naj opredelijo blago, ki bi lahko bilo uvrščeno med izjeme. Trump je medtem v pogovoru za ameriško revijo Time dejal, da ga je kitajski predsednik Xi Jinping poklical glede carin. Pri tem ni povedal, kdaj je bil klic opravljen, niti ni razkril, o čem točno naj bi se pogovarjala.

NEW YORK - Združeni narodi so v četrtek pozvali Indijo in Pakistan k največji zadržanosti, potem ko sta državi napovedali medsebojne diplomatske ukrepe v povezavi s smrtonosnim napadom v indijskem delu Kašmirja. Pri ZN so prepričani, da se lahko spor reši po mirni poti.

LONDON - EU in Združeno kraljestvo bosta v prihodnje ponovno tesneje sodelovala na številnih področjih, sta v četrtek napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Keir Starmer. Po besedah von der Leyen bi lahko pogovori tudi utrli pot pridružitvi Združenega kraljestva evropskemu obrambnemu programu.

BEOGRAD - Srbski študenti so začeli novo protestno akcijo in se podali na skoraj 2000 kilometrov dolg štafetni ultramaraton do Bruslja. Pot jih bo v predvidoma 18 dneh popeljala čez več držav, na cilju pa bodo Evropskemu parlamentu predali pismo s podrobnim opisom razmer v Srbiji v zadnjih letih.

BRUSELJ - Od 32 držav članic zveze Nato jih je lani 22 doseglo cilj glede obrambnih izdatkov v višini dveh odstotkov BDP, kažejo ocene v četrtek objavljenem letnem poročilu zavezništva. To je bistveno več kot leta 2023, ko je cilj doseglo le 11 članic. Slovenija je medtem lani na letni ravni povišala obrambne izdatke iz 1,32 na 1,37 odstotka BDP.

MADRID/TEL AVIV - Španija se je v četrtek odločila preklicati 6,8 milijona evrov vredno pogodbo z izraelskim podjetjem IMI Systems za nakup izraelskega streliva, potem ko so k temu pritiskali skrajno levi koalicijski partnerji. Odločitev Madrida so v Izraelu obsodili.

HVAR - V Jadranu je prišlo do onesnaženja morja z gorivom, ki ga je povzročilo izlitje iz rezervoarja podjetja Ina. Po neuradnih informacijah je v morje izteklo 17 ton goriva.