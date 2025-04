Število žrtev v Gazi ob nadaljevanju izraelskih napadov narašča

Gaza, 25. aprila - Število ubitih v izraelskem napadu na severu Gaze v četrtek je naraslo na 23, je danes sporočila tamkajšnja civilna zaščita. Potem ko so najprej našteli 12 smrtnih žrtev, so danes našli posmrtne ostanke še 11 ljudi. Medtem je bila v današnjem napadu na območje Al Mavasi ubita petčlanska družina, vključno z nosečnico in tremi otroki.