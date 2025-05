Slovenija na ICJ izpostavila dolžnost Izraela, da zagotovi pomoč v Gazi

Haag, 2. maja - Slovenija je danes na zaslišanju na Meddržavnem sodišču (ICJ) v Haagu o obveznosti Izraela v Palestini poudarila, da ima Izrael kot okupacijska sila v skladu z mednarodnim pravom temeljno dolžnost, da zagotovi in omogoči nujno potrebno oskrbo in pomoč. Izrazila je še zgroženost nad humanitarnimi razmerami v Gazi in drugod, so sporočili z MZEZ.