Predlog za omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj nadaljuje obravnavo v DZ

Ljubljana, 25. aprila - DZ je danes z 48 glasovi za in 32 proti ocenil, da je vladni predlog zakona o gostinstvu primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog prenovljeno ureja gostinsko dejavnost in uvaja omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj. Ministrstvo bo po napovedih do seje matičnega odbora DZ v začetku junija iskalo nove rešitve.