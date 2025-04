DZ čez prvo branje predloga za omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj

Ljubljana, 25. aprila - DZ je danes opravil prvo branje predloga zakona o gostinstvu, ki bi omejil kratkotrajno oddajanje nepremičnin. Zanj je minister Matjaž Han napovedal, da ga bodo usklajevali do seje matičnega odbora v začetku junija. Koalicija je temu, da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, napovedala podporo, v SDS in NSi pa so proti.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Han je danes v DZ povedal, da so v javni obravnavi prejeli več kot 500 nasprotujočih si mnenj. "Razumem vse specifike, zato napovedujem, da bomo do seje matičnega odbora DZ, napovedane za 3. junij, še iskali rešitve," je dejal.

Predlog odpravlja obveznost prijave rednega obratovalnega časa za gostince in uvaja omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj. Segment spletnih platformah za kratkotrajni najem bo dovoljen, a zamejen. "Predlagamo zakon, ki uvaja regulacijo kratkotrajnega najema z omejitvijo dni, in sicer 60 dni na leto v večstanovanjskih stavbah in 150 dni v eno- in dvostanovanjskih stavbah," je navedel.

Občinam dajejo možnost prilagoditve omejitve. Po predlogu se občinam omogoči, da omejitve v eno- in dvostanovanjskih stavbah lahko sprostijo na vse leto. "Premislimo lahko o delitvi na eno- in dvostanovanjske stavbe na eni strani in na večstanovanjske stavbe na drugi strani. Tako bi stavbe razvrstili glede na število stanovanj, na primer do pet in nad pet, in da izrecno dopustimo v stanovanju več nastanitvenih enot," je povzel Han.

Aleksander Prosen Kralj iz Svobode je poudaril, da je koalicija zavezana, da po vzoru Amsterdama in drugih mest uvede boljši nadzor in regulacijo kratkotrajnih najemov ter pripravo zakonske podlage, ki bo lokalnim skupnostim omogočala nadzor. "Ta zakon to predstavlja in naslavlja številne izzive na področju turističnih nastanitev in gostinstva," je povedal. Predlog je po njegovem pomemben premik k večji preglednosti, urejenosti in razvoju teh področij.

Bojana Muršič iz SD je opozorila, da predlog ob tem gostinsko dejavnost ureja celostno. "Prinaša pa tudi rešitev, ki bi omogočila razumne omejitve dejavnosti oddajanja stanovanj, kadar ogroža javno korist," je dodala. V SD so po njenem prepričani, da bodo v obravnavi zakona lahko našli "pravo ravnotežje med svobodno gospodarsko pobudo v turistično-gostinski dejavnosti in med ustreznim zavarovanjem javnega interesa".

"Stanovanje je osnovna človeška dobrina, zagotavljanje vsem dostopnih javnih neprofitnih stanovanj pa javni interes, ki ne bi smel biti podrejen logiki dobička," je dejal Milan Jakopovič iz Levice. Regulacija je po njegovem zastavljena tako, da ni pretirano omejujoča za ponudnike nastanitev v turističnih krajih na podeželju in da vsebuje nastavke za resno omejevanje platformnih oddaj v večjih mestih in za zaustavitev ali vsaj omilitev njenih negativnih posledic.

V SDS po navedbah Andreja Kosija menijo, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo. "Določena časovna omejitev najema za celotno območje Slovenije ne sledi cilju zmanjšanja stanovanjske problematike, ampak škoduje turizmu, predvsem pa tistim, ki so v hišo vgradili turistično nastanitev in marsikatero stavbo rešili pred propadanjem. Ta omejitev bi morala biti določena drugače," je povedal.

Franc Medic iz NSi je opozoril na opozorila nekaterih organizacij, da morajo države EU pred sprejetjem nacionalnih določb o kratkoročnem oddaje v nastanitev predložiti njihov osnutek Evropski komisiji in da bodo te ob nespoštovanju tega določila o tem obvestile komisijo. To pa lahko vodi v nadzor in sankcije. "Zakon vsebuje nekaj dobrih rešitev, vendar prinaša posege oblasti v zasebno lastnino, zato mu bomo nasprotovali," je napovedal.

Anže Logar je v imenu nepovezanih poslancev povedal, da bodo tudi oni glasovali proti predlogu zakona. "Država mora predlagati zakone, ki so ljudem v pomoč. Ne pa takšne, ki blokirajo prosto podjetniško iniciativo," je dejal. Kot je pojasnil, je takšen zakon lahko podlaga za dodaten razvoj turizma, sobodajalci in tisti, ki ponujajo zasebne nastanitve, pa so pomemben del promocije Slovenije na tujih trgih.