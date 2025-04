Srbski študenti zaradi nezadovoljstva nad poročanjem blokirali poslopji javne radiotelevizije

Beograd, 15. aprila - Študenti v Beogradu in Novem Sadu so v ponedeljek zvečer blokirali sedeža srbske in vojvodinske javne radiotelevizije RTS in RTV. Gre za še enega v vrsti protestov pred javnima medijema v zadnjem času zaradi nezadovoljstva nad njunim poročanjem o študentskih protestih, poročajo srbski mediji.