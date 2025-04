Ministrstvo ob spomladanski košnji poziva k zaščiti živali

Ljubljana, 26. aprila - Čas spomladanske košnje se prekriva s časom poleganja mladičev prostoživečih živali in gnezdenja številnih vrst ptic, so opozorili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Košnjo je treba zato po njihovih besedah izvajati odgovorno in ob upoštevanju uveljavljenih praks za zaščito živali na kmetijskih zemljiščih.