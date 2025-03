Lovska inšpekcija opozarja na prepoved sekanja mejic in zarasti

Ljubljana, 13. marca - Lovska inšpekcija spomladi zaznava povečano sekanje zarasti mejic in zarasti ob vodnih kanalih ter kurjenje starega travinja. Ob tem opozarja, da takšna dejanja spomladi in poleti pomenijo kršitev določil zakona o divjadi in lovstvu glede zaščite biotopov divjadi in zaščitenih živalskih vrst, za kar je predvidena tudi globa.