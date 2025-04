DZ dokončno o zakonu o medicinskih pripomočkih na naslednji seji

Ljubljana, 25. aprila - Poslanci so danes sprejeli dopolnilo koalicijskih poslanskih skupin k predlogu zakona o medicinskih pripomočkih, končno glasovanje o predlogu pa bodo opravili na naslednji seji. Predlog med drugim distributerjem in prodajalcem medicinskih pripomočkov prinaša obveznost zagotavljanja kakovosti pripomočkov in njihovo skladnost z evropsko zakonodajo.