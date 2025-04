Predlogu zakona o medicinskih pripomočkih zelena luč matičnega odbora DZ

Ljubljana, 2. aprila - Člani odbora DZ za zdravstvo so z 10 glasovi za in enim proti prižgali zeleno luč predlogu zakona o medicinskih pripomočkih. Sprejeli so tudi številna koalicijska dopolnila. Predlog med drugim distributerjem in prodajalcem medicinskih pripomočkov prinaša obveznost zagotavljanja kakovosti pripomočkov in njihovo skladnost z evropsko zakonodajo.