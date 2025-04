Pregled - šport, 24. 4. (četrtek)

CELJE - Nogometaši Celja so drugi finalisti pokala Pivovarne Union. V drugem polfinalu so Celjani na domačem terenu z 2:1 (1:1) premagali Olimpijo. V velikem finalu, ki bo 14. maja, se bodo pomerili s Koprčani, ki so v sredo s 3:0 premagali Bravo. Zmago je Celjanom zagotovil Aljoša Matko, ki je dosegel oba celjska zadetka (28. in 83. minuta), za Olimpijo je izenačil Augustin Doffo v 34. minuti. Finale bo 14. maja, Nogometna zveza Slovenije pa prizorišča še ni določila.

PODGORICA - Tudi Kaja Kajzer, lanska evropska podprvakinja v kategoriji do 57 kg, se je na evropskem prvenstvu v judu v kategoriji do 63 kg poslovila že po prvi borbi. V dvorani Morača v Podgorici jo je 17 sekund pred koncem za juko vrgla tretja nosilka Avstrijka Lubjana Piovesana.

MARIBOR - Slovenska hokejska reprezentanca je na drugi pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom elitne skupine na Švedskem danes v Mariboru izgubila s Poljsko z 1:2 (0:0, 0:2, 1:0). Slovenci bodo pred SP igrali še tri tekme, zadnja domača bo 30. aprila z Dansko spet v Mariboru.

LJUBLJANA - Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije (SZS) je po temeljiti analizi in pripravljeni dokumentaciji sprejel soglasno odločitev, da se SZS uradno vključi v nov cikel kandidature za organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2031. Rok za uradno prijavo je 1. maj 2025. Končna odločitev o gostitelju bodo sprejeli na kongresu Fis, ki bo maja prihodnje leto v Beogradu. Kandidaturo SZS je podprla tudi slovenska vlada.

LJUBLJANA - Rokometaši Barcelone so na prvi četrtfinalni tekmi evropske lige prvakov v Szegedu zmagali s 27:24 (9:10). Od treh slovenskih reprezentantov je bil najbolj učinkovit Borut Mačkovšek, ki je za madžarsko zasedbo dosegel dva gola, člana španske ekipe Blaž Janc in Domen Makuc pa po enega. V nemški prestolnici je Füchse Berlin na drugi današnji tekmi zanesljivo premagal danski Aalborg s 37:29 (14:15). Slovenski reprezentant Aleks Vlah je za osmoljence današnje tekme

dosegel štiri gole.

LJUBLJANA - Košarkarji Fenerbahčeja so v drugi četrtfinalni tekmi evrolige proti Parizu še drugič zmagali, tokrat z 89:72, za napredovanje potrebujejo le še eno zmago. V seriji med Panathinaikosom in Anadolujem Efesom je izid v zmagah 1:1, Turki so danes v gosteh zmagali z 79:76.

NEW YORK - Severnoameriška košarkarska liga NBA je objavila prejemnika nagrade, ki so jo poimenovali po slovitemu košarkarju Jerryju Westu, katerega vzdevek v času kariere je bil Mr. Clutch. Trofejo Jerryja Westa za redni del sezone 2024/25 je prejel košarkar New York Knicks, Jalen Brunson. Drugi v izboru je končal srbski center Nikola Jokić iz Denver Nuggets, tretje mesto pa je zasedel Anthony Edwards iz Minnesote.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so še drugič zmagali v prvem krogu končnice zahodne konference severnoameriške lige NHL. Kralji so od napredovanja v drugi krog oddaljeni le še dve zmagi. Kapetan kraljev Anže Kopitar je dosegel gol, ekipi pa je k zmagi nad lanskimi finalisti lige Edmonton Oilers s 6:2 pomagal še s tremi asistencami.