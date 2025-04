Pregled - svet, 24. 4. (četrtek)

KIJEV - V ruskem raketnem napadu na Kijev je bilo davi ubitih najmanj 12 ljudi, 90 jih je bilo ranjenih. Gre za enega najsmrtonosnejših napadov na prestolnico od začetka invazije. O napadih poročajo tudi iz Harkova in nekaterih drugih mest. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je zaradi napadov odločil skrajšati obisk v Južni Afriki. Ameriški predsednik Donald Trump je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu sporočil, naj se ustavi, češ da so takšni napadi nepotrebni.

VATIKAN - Papež Frančišku se je od srede pred njegovo krsto v baziliki svetega Petra poklonilo več kot 90.000 vernikov. Pogreba se bodo v soboto na Trgu svetega Petra udeležile delegacije najmanj 130 držav, tudi okoli 50 voditeljev držav in deset monarhov. Njegov grob v rimski baziliki Marije Snežne bo mogoče obiskati od nedelje.

SARAJEVO - V Vzhodnem Sarajevu v Republiki Srbski je v sredo zvečer policija države BiH poskusila pristopiti do predsednika Republike Srbske Milorada Dodika in ga v skladu z izdanim nalogom pridržati, a so ji to preprečili policisti srbske entitete. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt je danes ustavil proračunska izplačila Dodikovi Zvezi neodvisnih socialdemokratov (SNSD).

NEW DELHI/ISLAMABAD - Indija je napovedala nove ukrepe proti Pakistanu, ki ga obtožuje, da podpira terorizem v indijskem delu Kašmirja, kjer je bilo v torek ubitih 26 ljudi. Vsem pakistanskim državljanom je odredila, da zapustijo Indijo do prihodnjega torka. Ukrep ne bo vplival na pakistanske diplomate v Indiji. Pakistan bo tudi ukinil vizume, izdane indijskim državljanom, razen sikhovskim romarjem.

SOFIJA/GAZA - Bolgarija je od Izraela prejela uradno opravičilo, potem ko je bil v izraelskem napadu na poslopje Združenih narodov v Gazi sredi marca ubit bolgarski uslužbenec ZN, je sporočil bolgarski zunanji minister Georg Georgiev. V izraelskih zračnih napadih na Gazo je bilo medtem danes ubitih najmanj 55 ljudi.

WASHINGTON - Svetovno gospodarstvo se nahaja v ključnem trenutku povečane negotovosti zaradi ameriških carin, kar povečuje tveganja za stabilnost, je med rednim letnim zasedanjem Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke dejala direktorica IMF Kristalina Georgieva.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Donald Trump naj bi po poročanju časnika Financial Times avtomobilske proizvajalce izvzel iz nekaterih ameriških carin. Trump je marca z izvršnim ukazom uvedel dodatne 25-odstotne carine za uvoz avtomobilov in poltovornjakov ter nekaterih sestavnih delov na ameriški trg, a že takrat napovedal, da bodo nove carine uveljavljene v dveh fazah.

NEW YORK - 12 ameriških zveznih držav je v sredo vložilo tožbo proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi njegove carinske politike. Tožba je bila vložena na zveznem sodišču za mednarodno trgovino s sedežem v New Yorku, tožniki pa trdijo, da Trump nima pooblastil za carine, kakršne je uvedel, temveč bi potreboval odobritev kongresa.

NANTES - V srednji šoli na zahodu Francije je dijak z nožem ubil sošolko, še tri sošolce pa je ranil. Policija je napadalca prijela, njegov motiv še ni znan. Predsednik Emmanuel Macron je pozdravil pogum učiteljev, ki so ob napadu posredovali.

ISTANBUL - V Istanbulu so se znova tresla tla. Po sredinem potresu z magnitudo 6,2 je turški urad za obvladovanje naravnih nesreč (Afad) zabeležil skupno že več kot 185 popotresnih sunkov. Mnogi med njimi so imeli magnitudo med štiri in pet. Turški minister za zdravje Kemal Memisoglu je sporočil, da je bilo poškodovanih 236 ljudi, med njimi 173 v Istanbulu.

BEOGRAD - V srbskem kraju Pančevo je med prečrpavanjem nafte iz rafinerije nafte na baržo na Donavi v ponedeljek prišlo do razlitja okoli 82.000 litrov nafte. Državno tožilstvo v Pančevu je danes sporočilo, da je sprožilo preiskavo o obsegu onesnaženja Donave in vzrokih nesreče.

ŽENEVA - Unicef, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in mednarodno zavezništvo za cepiva Gavi ob svetovnem tednu cepljenja svarijo, da so prizadevanja za cepljenje vse bolj ogrožena, zaradi česar beležijo večje število izbruhov nalezljivih bolezni. Prizadevanja so ogrožena zaradi humanitarnih kriz, širjenja napačnih informacij in zmanjševanja sredstev.