Prodaja rabljenih stanovanj v ZDA marca navzdol

Washington, 24. aprila - Prodaja rabljenih stanovanj in hiš v ZDA se je marca na mesečni ravni zmanjšala za 5,9 odstotka na letno prilagojeno raven 4,02 milijona enot, so danes sporočili iz Nacionalnega združenja nepremičninskih posrednikov ZDA. Analitiki za padec krivijo negotovost zaradi carin in naraščanje hipotekarnih obrestnih mer, poroča MarketWatch.