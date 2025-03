Prodaja rabljenih stanovanjskih nepremičnin v ZDA februarja nad pričakovanji

Washington, 20. marca - Prodaja rabljenih stanovanj in hiš v ZDA je februarja na mesečni ravni porasla za 4,2 odstotka na letno prilagojeno raven 4,26 milijona enot, je danes objavilo Nacionalno združenje nepremičninskih posrednikov ZDA. To je bilo več, kot so pričakovali analitiki, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.