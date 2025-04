Predlog novele pokojninskega zakona NSi končal parlamentarno pot

Ljubljana, 25. aprila - DZ je s 34 glasovi za in 48 glasovi proti odločil, da predlog novele pokojninskega zakona, ki so ga vložili v NSi, ni primeren za nadaljnjo obravnavo, s čimer je ta končal zakonodajno pot. Predlog, ki so ga podprli tudi drugi opozicijski poslanci, koalicijski pa ne, je predvidel možnost prejemanja polne pokojnine zaposlenim za polni delovni čas.