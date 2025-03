NSi za polne pokojnine za delovno aktivne upokojence

Ljubljana, 10. marca - V NSi so v petek vložili predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero želijo delovno aktivnim upokojencem omogočiti prejemanje polne starostne pokojnine, je danes pojasnil poslanec NSi Jernej Vrtovec. Prepričani so, da bi rešitev koristila tudi delodajalcem, ki se soočajo s pomanjkanjem delovne sile.