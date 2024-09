V SLS prepričani v konsolidacijo stranke do naslednjih parlamentarnih volitev

Ljubljana, 25. septembra - Izvršilni odbor SLS je v torek sklenil, da stranka do prihodnjih parlamentarnih volitev vso energijo vloži v konsolidacijo in krepitev lokalne mreže, je za STA dejal predsednik Marko Balažic. Člani izvršilnega odbora so se sicer pogovorili tudi z nosilcem liste na evropskih volitvah Petrom Gregorčičem in ga povabili k včlanitvi v stranko.