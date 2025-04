Fotografska razstava o Borisu Pahorju po Gorici še v Železni Kapli

Železna Kapla, 27. aprila - V Železni Kapli na avstrijskem Koroškem so v soboto odprli fotografsko razstavo z naslovom No. 108 Boris Pahor by Alenka Slavinec. Razstava je bila že na ogled v galeriji goriškega Kulturnega doma, sedaj vabi še v prostore Foruma Zarja v Železni Kapli, kjer bo na ogled do 28. junija.

Razstava, ki zajema 108 portretov, kolikor let je dočakal pisatelj, ponuja vabilo v njegovo prisotnost. Montaže fotografij prikazujejo osrednje teme pogovorov o življenjsko pomembnih vprašanjih: miru, svobodi, demokraciji. V njih se izraža skupni imenovalec - neizmerna ljubezen do domovine Slovenije, do lipicancev, svobode, človekovega dostojanstva, integritete ter - nenazadnje - do ljubezni same.

O Borisu Pahorju pišejo zgodovinarji, analitiki in novinarji, tokratna fotografska upodobitev pa prinaša povsem novo dimenzijo - pristno podobo človeka skozi svetlobo in senco, takšnega, kot ga je ob pogovoru ob kavi doživela avtorica Alenka Slavinec, so o razstavi zapisali pri Kulturnem domu Gorica.

Razstavo prirejata Slovensko prosvetno društvo Zarja iz Železne Kaple in Javni zavod Miren - Kras v sodelovanju s Kulturnim domom v Gorici, Slovensko prosvetno zvezo iz Celovca in kulturno zadrugo Maja iz Gorice v okviru projekta Čedermaci današnjega časa 2025 in pod pokroviteljstvom Občine Miren - Kostanjevica, avstrijske dežele Koroška, urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu in Zlatarne Celje.