Pahorjeva biografija desetletje po izidu še v slovenskem prevodu

Ljubljana, 25. avgusta - Pri Mladinski knjigi so predstavili prevod biografije Borisa Pahorja Nikogaršnji sin, ki jo je napisala italijanska pisateljica in novinarka Cristina Battocletti. Biografijo, ki je v italijanščini izšla leta 2012, sta prevedla pisateljev vnuk Tadej Pahor in Edvin Dervišević, spremno besedo pa je prispeval pisateljev sin Adrijan Pahor.