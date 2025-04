IBM v prvem četrtletju s padcem dobička

New York, 24. aprila - Ameriški računalniški velikan IBM je v prvem letošnjem četrtletju zabeležil 1,06 milijarde dolarjev čistega dobička, potem ko ga je v enakem lanskem obdobju 1,61 milijarde. Prihodki so narasli za 0,6 odstotka na 14,54 milijarde dolarjev. Delnice podjetja so se po objavi poslovnih rezultatov pocenile.