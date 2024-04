IBM uspel povečati četrtletni dobiček

New York, 25. aprila - Računalniški velikan IBM je v prvem četrtletju letošnjega leta dobiček na letni ravni povečal z 934 milijonov dolarjev na 1,6 milijarde dolarjev, prihodki pa so porasli za 1,5 odstotka na 14,5 milijarde dolarjev. Kljub temu so se njegove delnice po objavi rezultatov v podaljšanem trgovanju v sredo pocenile za 8,47 odstotka na 168,50 dolarja.