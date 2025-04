Pregled - šport, 23. 4. (sreda)

LIEGE - Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec enodnevne kolesarske klasike Valonska puščica. Slovenski as je bil za drugo zmago na tej preizkušnji prepričljivo boljši od tekmecev na slovitem zadnjem klancu Mur de Huy. Za deset sekund je ugnal Francoza Kevina Vauquelina in za 12 Britanca Thomasa Pidcocka. Drugič je slavil na Valonski puščici, potem ko je bil najboljši še leta 2023. Na dirki je nastopil šestič, tokrat pa je vse tekmece ugnal v deževnem vremenu na trasi med Cineyjem in Huyjem (205,2 km).

LOS ANGELES - Košarkarji Los Angeles Lakers so na krilih 31 točk izjemnega Slovenca Luke Dončića, ki mu je le ena podaja zmanjkala do trojnega dvojčka, proti Minnesota Timberwolves v boju na štiri zmage poravnali izid na 1:1. Lakers so na drugi tekmi prvega kroga končnice zahoda slavili s 94:85. Zdaj se dvoboj seli v Minneapolis, tretja tekma dvoboja na štiri zmage bo v petek zvečer.

KOPER - Nogometaši Kopra so prvi finalisti pokala Pivovarne Union. V Kopru so z 3:0 (3:0) ugnali Bravo in se bodo borili za peto pokalno lovoriko. Drugi polfinale bo v četrtek ob 18. uri na stadionu Z'dežele, pomerila pa se bosta Celje in Olimpija. Finale bo 14. maja.

CELJE - Košarkarice Cinkarne Celje so osvojile 21. naslov državnih prvakinj. V finalni seriji so premagale Triglav Kranj s 3:0 v zmagah, na današnji tretji tekmi so pred domačimi gledalci zmagale s 77:59 (20:16, 34:26, 58:45). Za zasedbo iz knežjega mesta je to 14. zaporedni naslov državnih prvakinj. V sezoni 2024/25 se je na februarskem zaključnem turnirju na Kodeljevem veselila tudi 19. naslova pokalnih prvakinj.

KAMNIK - Odbojkarice OTP banke Branika so na tretji tekmi finalne serije državnega prvenstva v Kamniku premagale Calcit Volley s 3:1 (24, 21, -25, 22) in z drugim zaporednim uspehom povedle z 2:1 v zmagah. Za končno slavje, 17. v samostojni Sloveniji, potrebujejo le še zmago. Prvo priložnost za njo bodo imele v ponedeljek, 28. aprila.

LJUBLJANA - Po uspehu slovenske hiše na poletnih olimpijskih igrah v Parizu bo projekt zaživel tudi na zimskih OI, ki bodo med 6. in 22. februarjem prihodnje leto v Milanu in italijanskih Dolomitih, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Predsednik OKS Franjo Bobinac je danes v Cortini d'Ampezzo podpisal pogodbo o najemu prostorov. Projekt Slovenska hiša sta podprla tudi vlada ter ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, so zapisali pri OKS.

PODGORICA - David Štarkel je s porazom v kategoriji do 60 kg odprl slovenske nastope na evropskem prvenstvu v judu v Podgorici. V uvodnem nastopu ga je z metoma za varazi in juko premagal sedmi nosilec Belgijec Jorre Verstraeten.

LJUBLJANA - Lukaš Horak, vratar slovenskih prvakov, hokejistov ljubljanske Olimpije, je danes prejel slovensko državljanstvo. Rojeni Čeh bo tako že v petek na derbiju proti Sij Acroni Jesenicam branil kot slovenski državljan, prav tako pa bo na voljo slovenskemu reprezentančnemu selektorju Edu Terglavu za svetovno prvenstvo.

SOLUN - Slovenski košarkar Zoran Dragić se je z Bilbaom veselil naslova v Fibinem evropskem pokalu. Na povratni tekmi je sicer Paok v Solunu slavil s 84:82, a so Baski na prvi tekmi doma slavili z višjo prednostjo (72:65) ter se veselili prve evropske lovorike v klubski zgodovini.