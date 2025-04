Pregled - svet, 23. 4. (sreda)

VATIKAN - Krsto s truplom papeža Frančiška so iz Doma svete Marte v Vatikanu, kjer je prebival in v ponedeljek umrl, prenesli v baziliko svetega Petra. Tam se od prvega papeža iz Latinske Amerike od 11. ure poslavljajo verniki. Pred baziliko so se že od jutra zbirale množice ljudi. Zaradi velikega števila vernikov v Vatikanu dopuščajo možnost, da bi danes podaljšali čas odprtja bazilike. Vatikan je medtem razglasil devetdnevno žalovanje za papežem, ki se bo začelo na dan njegovega pogreba v soboto. V javnosti pa že krožijo imena kardinalov, ki bi bili lahko izvoljeni za papeža. Na londonskih stavnicah je favorit vatikanski državni tajnik Pietro Parolin.

LONDON/KIJEV - London je gostil novo mednarodno srečanje o Ukrajini, ki je potekalo na nižji ravni od predvidene ministrske, potem ko je udeležbo odpovedal ameriški zunanji minister Marco Rubio. Srečanje je potekalo v senci medijskih poročil o ameriškem predlogu za konec vojne, ki od Ukrajine zahteva, da se odreče vsem zasedenim območjem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozval k takojšnjem, celovitem in brezpogojnem premirju. Glede pogovorov v Londonu o Ukrajini pa je dejal, da je hvaležen vsem, ki skušajo doseči osrednji cilj končanje pobijanja.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je kritiziral ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je v prispevku za Wall Street Journal zatrdil, da Ukrajina ne bo priznala ruske zasedbe polotoka Krim. Pripomnil je, da takšne izjave otežujejo dogovor o koncu vojne. Podpredsednik ZDA JD Vance je medtem ponovil, da bodo ZDA šle stran od pogajanj, če Rusija in Ukrajina ne sprejmeta ameriškega predloga za mir.

ISTANBUL - Širše območje Istanbula je streslo več potresov. Po podatkih turškega urada za obvladovanje naravnih nesreč (Afad) je imel najmočnejši magnitudo 6,2. Njegov epicenter je bil ob obali kraja Silivri zahodno od Istanbula na globini nekaj manj kot sedem kilometrov. Zaznali so ga tudi v Sloveniji. Po potresu so zabeležili najmanj 151 poškodovanih, ki so zaradi strahu skočili z višine.

NEW DELHI - Indija je po torkovem smrtonosnem napadu v indijskem delu Kašmirja zaprla osrednji mejni prehod s Pakistanom, so sporočili iz indijskega zunanjega ministrstva. Poleg tega so ukinili tudi izvajanje ključnega dogovora o delitvi vod s Pakistanom in odredili zmanjšanje števila diplomatskega osebja. Pred tem je indijski obrambni minister Rajnath Singh napovedal, da bo indijska vlada sprejela vse potrebne ukrepe za kaznovanje odgovornih za napad.

GAZA/BERLIN/PARIZ/LONDON - Izraelska vojska je v novih napadih na območju Gaze ubila najmanj 17 ljudi. Zunanji ministri Nemčije, Francije in Združenega kraljestva so medtem Izrael pozvali, naj preneha blokirati dostop humanitarne pomoči v Gazo, saj da prebivalcem opustošene enklave grozijo lakota, bolezni in smrt.

KIJEV - Ruske sile so ponoči z brezpilotnimi letalniki napadle več krajev v Ukrajini. Najhujši napad se je zgodil v kraju Marhanec v regiji Dnipropetrovsk, kjer je bilo v avtobusu, ki ga je zadel dron, ubitih najmanj devet ljudi, več kot 30 je ranjenih.

NEW YORK - Elon Musk je v torek napovedal, da bo v prihodnje manj časa posvetil delu za urad za vladno učinkovitost (Doge). To je dejal po objavi poslovnih rezultatov njegovega podjetja Tesla, ki so pokazali 71-odstotni padec čistega dobička v prvem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim četrtletjem lani, prihodki pa so nazadovali za 19 odstotkov.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zagotovil, da ne namerava odpustiti predsednika centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla, ampak si le želi, da bo bolj aktiven pri nižanju obrestnih mer. Trump je zadnje dni pogosto odkrito žalil Powlla in ga silil v nižanje obrestnih mer.

WASHINGTON/PEKING - Ameriške carine za Kitajsko, ki jih je Bela hiša od začetka aprila zvišala na skupno 145 odstotkov, bodo "znatno nižje", je v torek novinarjem dejal predsednik ZDA Donald Trump. Ne bodo niti približno blizu te številke, je dejal. Kitajska je sporočila, da je pripravljena na trgovinske pogovore z Washingtonom.

PRIŠTINA/BEOGRAD - Kosovske oblasti so zaprle več institucij, ki so na Kosovu delovale v okviru vzporednega srbskega sistema in jih ima Priština za nezakonite. Iz urada srbske vlade za Kosovo so to obsodili kot nadaljevanje pregona Srbov in opozorili, da je od dela teh institucij odvisno več tisoč prebivalcev.

BEOGRAD - Srbska opozicijska Demokratska stranka je na tožilstvo za organizirani kriminal vložila kazensko ovadbo proti srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću in drugim zaradi domnevne uporabe zvočnega topa na protestnem shodu 15. marca v Beogradu.

BEOGRAD - Pristojni odbor srbskega parlamenta bo v ponedeljek razpravljal o izboru članov sveta organa za regulacijo elektronskih medijev REM. Sklic nujne seje so opozicijski člani odbora zahtevali za začetek novega postopka izbora članov sveta. To zahtevajo tudi študenti, ki že deset dni blokirajo stavbi srbske javne radiotelevizije RTS v Beogradu.

RAMALA/GAZA - Palestinski predsednik Mahmud Abas je Hamas pozval, naj izpusti talce, zajete med napadom na Izrael 7. oktobra 2023. Kot je dejal na srečanju v Ramali, Izrael namreč njihovo ujetništvo izkorišča za zločine nad Palestinci v Gazi. Palestinsko islamistično gibanje je v odzivu Abasove izjave označilo za žaljive.

OTTAWA - Približno četrtina kanadskih volivcev je predčasno oddala svoj glas na parlamentarnih volitvah, ki bodo v ponedeljek, je v torek sporočila kanadska vladna agencija za izvedbo volitev. Gre za rekordno število, kar kaže na povečano zanimanje za predčasne volitve, ki bodo potekale v času napetih odnosov z ZDA. Glasovalo je že 7,3 milijona kanadskih volilnih upravičencev.

BRUSELJ - Odbor Evropskega parlamenta za proračun je sprejel poročilo, v katerem so poslanci izpostavili pričakovanja in prioritete za naslednji večletni proračun EU. Več je treba nameniti za varnost in obrambo, to pa je mogoče le ob večji konkurenčnosti in močnejšem gospodarstvu, je poudaril soporočevalec odbora Siegfried Muresan (EPP).

WASHINGTON - V ZDA bodo opustili uporabo umetnih barvil v hrani in pijači, je v torek napovedal minister za zdravje Robert F. Kennedy. Vlada bo v kratkem odpravila dovoljenje za rabo dveh vrst barvil, preostale pa naj bi proizvajalci prostovoljno umaknili iz svojih proizvodov.

ZAGREB - Na Hrvaškem je bilo med podaljšanim velikonočnim vikendom 34 odstotkov več turistov kot med lansko veliko nočjo, ki je bila skoraj mesec prej kot letos. Gosti so ustvarili za 54 odstotkov več nočitev kot lani, najbolj je bila obiskana istrska županija, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti (HTZ).