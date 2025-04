Poslanci danes o rahljanju pogojev za prihod tujih delavcev

Ljubljana, 24. aprila - DZ bo danes glasoval o predlogih novel zakonov o zaposlovanju tujcev in o tujcih, ki lajšata prihod visokokvalificiranih tujih delavcev. Na dnevnem redu ima tudi predloga zakonov o medijih, ki omogoča državno pomoč medijem, in o gostinstvu, s katerim se želi omejiti kratkotrajno oddajanje nepremičnin. Slednja bi lahko sicer odpadla tudi na petek.