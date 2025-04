Slovenijo bodo zajele nevihte

Ljubljana, 23. aprila - Popoldne bodo v Sloveniji nastajale krajevne plohe in nevihte. Agencija RS za okolje (Arso) je zato za danes in četrtek za celotno državo izdala rumeno vremensko opozorilo, ki je za ta letni čas sicer dokaj običajno in ni razlog za veliko skrb, so za STA pojasnili na Arsu. Lahko pa ob nevihtah nastane tudi kakšen močnejši naliv, so dodali.