V nedeljo prihaja mrzlo vreme, nevarnost pozebe bi ponekod lahko omilil veter

Ljubljana, 4. aprila - Po sončnem in toplem vremenu v teh dneh se bo v noči na nedeljo precej ohladilo. Sledili bosta mrzli jutri v ponedeljek in torek in s tem nevarnost pozebe sadnega drevja, ki je po mili zimi letos marsikje prej zacvetelo kot običajno. Zaradi napovedanega vetra je nekaj upanja za severovzhod države in Primorsko. Stroka priporoča preventivne ukrepe.