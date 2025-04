Na dvorcu Vogrsko odpirajo etnološko zbirko Pavla Medveščka - Klančarja

Vogrsko, 23. aprila - V sklopu uradnega programa Evropske prestolnice kulture (EPK) na dvorcu Vogrsko danes odpirajo razstavo etnološke zbirke Pavla Medveščka - Klančarja. Ta na ogled postavlja okrog 500 predmetov dediščine naših prednikov, ki so živeli povezani z naravo, hkrati pa odkriva modrosti, po katerih so se ravnali. Na voljo za ogled bo do 30. avgusta 2026.