Drugi množični dogodek EPK bo povezal kulturo in šport

Nova Gorica/Gorica, 9. aprila - V Novi Gorici in Gorici bo med 1. in 10. majem potekal drugi izmed štirih množičnih dogodkov Evropske prestolnice kulture (EPK). Desetdnevni sklop dogajanj na brezmejnem območju ob Trgu Evrope bo povezal kulturo, šport in družabne prireditve. Dogajanje se bo začelo 1. maja ob 8. uri na Trgu Evrope s tradicionalnim Pohodom prijateljstva.