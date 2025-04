Za pogreb papeža akreditiranih 2500 novinarjev

Vatikan, 23. aprila - Pri Svetem sedežu se je od smrti papeža Frančiška v ponedeljek akreditiralo okoli 2000 novinarjev iz celega sveta, so danes sporočili iz vatikanskega urada za komuniciranje. Poleg tega ima v Vatikanu še okoli 500 novinarjev stalno akreditacijo. Skupno se tako na pogrebu in konklavu pričakuje okoli 2500 novinarjev in predstavnikov medijev.