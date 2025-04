Krsto s papežem Frančiškom prenesli v baziliko svetega Petra

Vatikan, 23. aprila - Krsto s truplom papeža Frančiška so iz Doma svete Marte v Vatikanu, kjer je prebival in v ponedeljek umrl, danes prenesli v baziliko svetega Petra. Tam se bodo od prvega papeža iz Latinske Amerike, ki je katoliško cerkev vodil 12 let, od 11. ure poslavljali verniki. Pred baziliko se že od jutra zbirajo množice ljudi.