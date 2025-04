Svetovni voditelji napovedujejo udeležbo na papeževem pogrebu

Vatikan/Pariz/Kijev, 22. aprila - Številni svetovni voditelji so že napovedali udeležbo na pogrebu papeža Frančiška, ki se bo odvil v soboto. Prihod v Rim sta med drugim potrdila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Tam bodo tudi predsednik ZDA, Francije in Ukrajine Donald Trump, Emmanuel Macron in Volodimir Zelenski.