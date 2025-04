Musk namerava ob padcu dobička Tesle okrniti svoje delo za vlado

New York, 23. aprila - Elon Musk je v torek napovedal, da bo v prihodnje manj časa posvetil delu za urad za vladno učinkovitost (Doge). To je dejal po objavi poslovnih rezultatov njegovega podjetja Tesla, ki so pokazali 71-odstotni padec čistega dobička v prvem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim četrtletjem lani, prihodki pa so nazadovali za 19 odstotkov.