Peking, 8. aprila - Kitajski proizvajalec električnih avtomobilov BYD bo po prvi podatkih v letošnjem prvem četrtletju ustvaril med 8,5 in 10 milijardami juanov (1,09 milijarde evrov) čistega dobička, kar je četrtletni rekord. To predstavlja medletno rast v višini med 86 in 119 odstotkov.