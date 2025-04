Pregled - svet, 22. 4. (torek)

VATIKAN - Pogreb papeža Frančiška bo v soboto ob 10. uri. V sredo bodo krsto z njegovim truplom prepeljali v baziliko svetega Petra, kjer se bodo lahko do pogrebnih slovesnosti od njega poslavljali verniki. Prihod na pogreb sta med drugim potrdila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Tam bodo tudi predsedniki ZDA, Francije in Ukrajine Donald Trump, Emmanuel Macron in Volodimir Zelenski.

RIM/VATIKAN - Italijanska vlada je po smrti papeža Frančiška odredila pet dni žalovanja, ki bo trajalo do vključno sobote, ko bodo papeža pokopali. Zaradi pogrebnih slovesnosti, na katerih pričakujejo visoke goste z vsega sveta, v Rimu veljajo poostreni varnostni ukrepi. Tudi več drugih držav je odredilo oziroma napovedalo žalovanje. Papež se je medtem pred smrtjo zahvalil svojemu osebnemu zdravstvenemu asistentu, ki ga je spodbudil, da je na velikonočno nedeljo pozdravil množico na Trgu sv. Petra. Kot je sporočil Vatikan, so bile to ene njegovih zadnjih besed.

MOSKVA/KIJEV/BRUSELJ - Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek nakazal pripravljenost Rusije na neposredne pogovore z Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se ni neposredno odzval, je pa dejal, da je Ukrajina pripravljena na pogovore, ki bi zagotovili varnost civilistov. Pozneje je Zelenski še dejal, da je Ukrajina pripravljena na neposredna pogajanja z Rusijo za končanje vojne šele po uveljavitvi prekinitve ognja. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas pa je ocenila, da ZDA še niso uporabile vseh orodij za pritisk na Rusijo.

GAZA - V izraelskih napadih na Gazo je bilo ubitih najmanj 26 ljudi, so sporočili iz civilne zaščite v enklavi. Medtem so se predstavniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas odpravili proti Kairu, kjer bodo razpravljali o prekinitvi ognja z Izraelom.

WASHINGTON - Mednarodni denarni sklad (IMF) je napoved svetovne gospodarske rasti za letos znižal za 0,5 odstotne točke na 2,8 odstotka, prihodnje leto naj bi dosegla tri odstotke. Med tveganji je sklad izpostavil učinke novih carinskih politik, spremembe trgovinskih povezav, slabše razpoloženje in povečano negotovost.

SANA - Ameriške sile nadaljujejo napade na Jemen, vključno s prestolnico, kjer so v noči na ponedeljek ubile najmanj 12 ljudi, so sporočili tamkajšnji hutijevci. Jemensko gibanje je v odgovoru po lastnih navedbah ciljalo ameriški letalonosilki in Izrael. Informacij o morebitni škodi teh napadov ni.

WASHINGTON - Več kot 100 ameriških univerz in kolidžev je v skupnem pismu obsodilo politično vmešavanje vlade Donalda Trumpa v njihovo akademsko neodvisnost. Pismo so objavili dan po tem, ko je univerza Harvard zaradi zamrznitve financiranja, groženj in pritiskov vložila tožbo proti vladi. Vlada od Harvarda in drugih univerz med drugim zahteva odpravo programov raznolikosti in odpravo upoštevanja rase ali spola pri vpisih ali zaposlovanju.

LONDON/FRANKFURT/PARIZ - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so po podaljšanem koncu tedna na začetku trgovanja večinoma obarvani rdeče. Po napadih ameriškega predsednika Donalda Trumpa na predsednika centralne banke Federal Reserve Jeroma Powlla so vlagatelji zaskrbljeni glede neodvisnosti banke.

JASENOVAC - Na Hrvaškem obeležujejo 80. obletnico poskusa preboja ujetnikov iz ustaškega taborišča Jasenovac, v katerem je bilo ubitih okoli 83.000 ljudi, največ Srbov, Romov in Judov, pa tudi Slovencev. Spominske slovesnosti se je udeležil celoten državni vrh, hrvaški mediji pa so izpostavili zlasti otopljene odnose med predsednikom države in vlade.

WASHINGTON - Ameriški državni sekretar Marco Rubio je naznanil veliko reorganizacijo State Departmenta, ki med drugim predvideva zmanjšanje števila zaposlenih in zapiranje številnih uradov. Odločitev je utemeljil s tem, da je pretirana birokracija ustvarila sistem, ki je bolj zavezan politični ideologiji, kot pa uresničevanju ameriških interesov.

LONDON - Cena zlata, ki velja za varno naložbo, je dosegla nove rekordne vrednosti, pri čemer je prvič v zgodovini presegla mejo 3500 dolarjev. Zadnjo rast cen so povzročili pritiski ameriškega predsednika Donalda Trumpa k znižanju obrestnih mer v ZDA. Cena za 31,1-gramsko unčo zlata je na borzi v Londonu v jutranjem trgovanju dosegla 3500,10 dolarja.

ŠRINAGAR - V indijskem delu Kašmirja so oboroženi neznanci v streljanju na skupino turistov danes ubili najmanj pet ljudi, po nekaterih informacijah pa celo 24. Napad se je zgodil blizu slikovitega mesteca Pahalgam v Himalaji, ki ga opisujejo kot indijska Švica. Po navedbah oblasti je bila tarča skupina indijskih turistov.

TEL AVIV - Izrael je zavrnil vstop v državo skupini francoskih politikov levih strank, ker naj bi skušali podpirati Palestince, so v ponedeljek potrdili pri izraelskemu uradu za priseljevanje. V skupini, ki so ji dovoljenje za vstop preklicali še preden so se podali na pot, je bilo več poslancev.

SAN ANTONIO - Strelec, ki je avgusta 2019 izvedel napad na pripadnike latinskoameriške skupnosti v teksaškem El Pasu, je v ponedeljek priznal krivdo in bo predvidoma obsojen na dosmrtni zapor. Napadalec, ki ga je motiviralo sovraštvo do tujcev, je krivdo za umor 23 ljudi priznal, potem ko so teksaški tožilci odstopili od zahteve po smrtni kazni.

YANGON - Mjanmarska vladajoča hunta je do konca meseca podaljšala prekinitev ognja, ki jo je razglasila po uničujočem potresu 28. marca, da bi olajšala obnovo in dostavo humanitarne pomoči prizadetim prebivalcem. Čeprav se spopadi hunte z oboroženimi skupinami kljub prekinitvi ognja nadaljujejo, so jo humanitarne organizacije pozvale k njenemu podaljšanju.