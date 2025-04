Pregled - šport, 22. 4. (torek)

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja so ubranili naslov državnega prvaka. Na tretji tekmi finalne serije so v Ljubljani s 3:1 (-23, 18, 21, 17) premagali Alpacem Kanal in serijo dobili s 3:0 v zmagah. Za ACH Volley je to 21. naslov prvaka in četrti zapovrstjo. To je tudi njegova tretja lovorika v sezoni, pred tem so osvojili slovenski pokal in srednjeevropsko ligo.

JESENICE - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v prvi finalni tekmi državnega prvenstva v gosteh premagali Sij Acroni Jesenice s 4:1 (2:0, 2:0, 0:1). V finalu ekipi igrata na dve zmagi, druga, morda že odločilna tekma bo v petek v Ljubljani.

BRNUNICO - Slovenska hokejska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom elitne skupine na Švedskem danes v Brunicu premagala Italijo s 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Slovenska reprezentanca bo pred prvenstvom odigrala skupno pet pripravljalnih tekem, druga in prva domača jo čaka že v četrtek v Mariboru, tekmec bo Poljska. Zadnja domača testna preizkušnja pred SP bo 30. aprila z Dansko spet v Mariboru. Pred SP pa bodo na vrsti še tekme z Madžarsko 2. maja v Budimpešti in 6. maja s Kazahstanom v Stockholmu.

NYON - Disciplinska komisija Evropske nogometne zveze Uefe je zaradi metanja predmetov na igrišče ter uporabe pirotehnike kaznovala slovenskega prvoligaša Celje z 36.500 evri, so sporočili na spletni strani. Kazen je Celje prejelo zaradi kršenja pravil na prvi tekmi četrtfinala konferenčne lige proti Fiorentini (1:2).

LJUBLJANA - Ekipa Bronx Škofije je zadnji polfinalist 1. slovenske futsalske lige. V odločilni tretji tekmi so igralci Škofij premagali zasedbo THE Nutrition Extreme po kazenskih strelih s 5:3, po rednem delu je bil izid 1:1.

LJUBLJANA - Košarkarji v evroligi so začeli četrtfinalne obračune, ki jih bodo igrali na tri zmage. Prvi so do prednosti prišli košarkarji Panathinaikosa in Fenerbahčeja, ki so izkoristil prednost domačega igrišča. Ekipa iz Aten je s 87:83 ugnala Anadolu Efes, ekipa iz Istanbula pa s 83:78 Pariz.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so dobili prvo tekmo prvega kroga končnice v severnoameriški ligi NHL. Kapetan Anže Kopitar in soigralci so bili po pravi drami v zadnji tretjini s 6:5 boljši od Edmonton Oilers, lanskih finalistov lige. Kopitar je prispeval podajo za tretji gol kraljev. Druga tekma bo v Los Angelesu v noči s srede na četrtek.