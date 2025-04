Forum za dialog in mir letos junija že drugič v Kopru

Koper, 22. aprila - Drugi medverski Forum za mir na Balkanu in v Evropi z naslovom Skupne vrednote življenja za mir bo na pobudo Slovenske škofovske konference (SŠK) tudi letos v Kopru. Nanj so 14. junija vabljeni voditelji različnih veroizpovedi, ki so prisotne v petnajstih balkanskih državah. Dan pozneje bosta v Kopru potekala procesija in slovesna maša.