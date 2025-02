Škof Štumpf po novembrskem imenovanju prevzel vodenje koprske škofije

Koper, 1. februarja - Škof Peter Štumpf, ki ga je papež novembra lani imenoval za novega koprskega škofa, je danes na umestitveni slovesnosti v koprski stolnici prevzel vodenje škofije. V zahvalnem nagovoru je izpostavil pomen sodelovanja. "Samo skupaj lahko rastemo v ljubezni do Jezusa in tudi drug do drugega. Potrebujemo drug drugega, zelo potrebujemo," je dejal.