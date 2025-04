DZ bo novelo zakona o oploditvi z biomedicinsko pomočjo obravnaval po skrajšanem postopku

Ljubljana, 22. aprila - Poslanci so s 47 glasovi za in 33 proti sprejeli sklep, da bodo predlog novele zakona o oploditvi z biomedicinsko pomočjo obravnavali po skrajšanem postopku. Takšna je bila že odločitev kolegija predsednice DZ, a so v SDS predlagali, da DZ o tem še enkrat odloči, saj da gre za tako pomembno vprašanje, da bi ga morali obravnavati po rednem postopku.