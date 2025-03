Koalicija vložila novelo zakona o oploditvi z biomedicinsko pomočjo

Ljubljana, 25. marca - Koalicija je danes v DZ vložila novelo zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. V izjavi za javnost so poudarili, da z novelo odpravljajo neustavnost, ki jo je ugotovilo ustavno sodišče. Dostop do oploditve z biomedicinsko pomočjo pa bodo omogočili tudi samskim ženskam in ženskam v istospolnih zvezah.