Na celjskem Starem gradu v jubilejnem letu znova muzikal Veronika Deseniška

Celje, 22. aprila - Muzikal Veronika Deseniška se letos znova vrača na celjski Stari grad, tokratna ponovitev bo še posebej simbolična, saj letos mineva 600 let od smrti tragične junakinje muzikala. Ker je bila Veronika prva znana ženska na Slovenskem, ki so ji sodili zaradi čarovništva, bo muzikal dobil dodatno težo in aktualnost.