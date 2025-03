V Celju poklon Veroniki Deseniški ob 600-letnici njene smrti

Celje, 29. marca - Zavod Celeia Celje bo letos, ko mineva 600 let od smrti Veronike Deseniške, pripravil niz dogodkov za otroke in odrasle. Večina bo potekala na Celjskem gradu. Prvi, kostumirano vodenje Veronika Deseniška na poti, bo v torek. Zgodbo Veronike bodo na razstavah osvetlili tudi v Pokrajinskem muzeju Celje, so sporočili iz omenjenega zavoda.