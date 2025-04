Pregled - šport, 20. 4. (nedelja)

Ljubljana, 20. aprila - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 20. aprila.

MAASTRICHT - Tadej Pogačar je na 59. kolesarski dirki Amstel Gold zasedel drugo mesto, potem ko je večino zadnjih 43 km bežal, a sta ga tekmeca ujela osem kilometrov pred ciljem. Na koncu je v sprintu za las slavil Danec Mattias Skjelmose, tretje mesto pa je pripadlo Belgijcu Remcu Evenepoelu. Od Slovencev je Gal Glivar zasedel 76. mesto, Domen Novak pa je bil pri emiratih v službi kapetana Pogačarja in odstopil.

BUKAREŠTA - Rokometašice v elitni evropski ligi prvakinj so ta konec tedna začele četrtfinalne dvoboje. V današnjih prvih tekmah četrtfinala je Bukarešta slovenske reprezentantke Elizabeth Omoregie s 30:29 premagala Esbjerg, Odense in Ferencvaros pa sta se razšla z remijem 27:27. Že v soboto sta slavila Györ in Metz.

PEKING - Uvodno dejanje svetovnega pokala v športnem plezanju se ni razpletlo po slovenskih željah. Adut moške vrste Anže Peharc se na tekmi v balvanih v Keqiau na Kitajskem ni prebil v finale. Tržičan, sedmi po kvalifikacijah, v polfinalu od štirih problemov ni rešil niti enega. Tekmo je končal na 16. mestu.

DŽEDA - Avstralec Oscar Piastri je zmagovalec velike nagrade Savdske Arabije v Džedi v svetovnem prvenstvu formule 1. Za tretjo letošnjo zmago je ugnal štirikratnega zaporednega svetovnega prvaka Nizozemca Maxa Verstappna in Monačana Charlesa Leclerca. V skupnem seštevku ima Piastri deset točk naskoka pred danes četrtim mošvenim kolegom Britancem Landom Norrisom.

BARCELONA - Danec Holger Rune je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP 500 v Barceloni. V finalu je ugnal nekoliko poškodovanega Španca Carlosa Alcaraza s 7:6, 6:2. To je bila Dančeva peta turnirska zmaga v karieri.

MÜNCHEN - Nemec Alexander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja v domačem Münchnu. Na turnirju z nagradnim skladom 2,5 milijona evrov je prvi nosilec v finalu za 24. naslov v karieri ugnal drugopostavljenega Američana Bena Sheltona s 6:2, 6:4.

PARIZ - Ukrajinka Elina Svitolina je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 250 v francoskem Rouenu. Na tekmovanju z nagradnim skladom 242.100 evrov je za svoj 18. naslov v karieri v finalu po dveh urah ugnala Srbkinjo Olgo Danilović s 6:4, 7:6.

LOS ANGELES - V soboto so v severnoameriški košarkarski ligi NBA odigrali prve tekme letošnje končnice. Med aktivnimi ekipami so bili Los Angeles Lakers, ki so kljub 37 točkam Luke Dončića morali priznati poraz tekmecem iz Minnesote s 95:117. Denver je s 112:110 po podaljšku ugnal Los Angeles Clippers. Pri tem Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro.

WINNIPEG - Onstran Atlantika so se v soboto po lokalnem času začeli letošnji boji za Stanleyjev pokal. Ekipi Winnipeg Jets in Colorado Avalanche sta prvi krog končnice severnoameriške hokejske lige NHL odprli z zmagama. Jets so v prvi tekmi prvega kroga zahodne konference premagali St. Louis Blues s 5:3, ekipa Avalanche pa je bila boljša od Stars s 5:1.