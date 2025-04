Pregled - svet, 20. 4. (nedelja)

KIJEV/MOSKVA - Ruska vojska poskuša ustvariti splošni vtis velikonočnega premirja, medtem ko nadaljuje napade, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinske sile so čez dan namreč zabeležile več sto primerov ruskega topniškega obstreljevanja. Premirja po navedbah ruskega obrambnega ministrstva ne spoštuje niti Kijev. Ruski predsednik Vladimir Putin ni izdal ukaza o podaljšanju prekinitve ognja.

VATIKAN - Papež Frančišek je v tradicionalni poslanici Urbi et orbi (mestu in svetu) ob veliki noči pozval k svobodi veroizpovedi in spoštovanju stališč drugih, saj brez tega mir ni mogoč. Izrazil je skrb zaradi porasta antisemitizma in obsodil vojno v Gazi. Papeževe besede je ob njegovi prisotnosti na balkonu Bazilike svetega Petra prebral sodelavec.

GAZA/TEL AVIV - Smo v ključni fazi vojne, je v soboto dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu in s tem zavrnil pozive družin talcev, naj ustavi napade in zagotovi vrnitev vseh ujetnikov iz Gaze. Izraelske sile so v soboto v razdejani enklavi ubile najmanj 54 ljudi, napade nadaljujejo tudi danes.

SANA - ZDA po navedbah hutijevcev nadaljujejo napade na Jemen, v katerih sta bila ponoči ubita dva človeka. Skrb zaradi zaostrovanja napadov je v soboto izrazil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.

BEOGRAD - Srbski študenti šesti dan zapored blokirajo stavbo srbske javne radiotelevizije RTS. Javni servis obtožujejo neustreznega poročanja o protivladnih protestih in zahtevajo nov razpis za izbor članov sveta organa za regulacijo elektronskih medijev. RTS zaradi blokad oddaja okrnjen program.

KINŠASA - V ladijski nesreči na reki Kongo ta teden je umrlo najmanj 33 ljudi in ne več kot 140, kot je sprva poročala francoska tiskovna agencija AFP, je v soboto pojasnil lokalni župan na severovzhodu DR Kongo. Na ladji je bilo v času nesreče več kot 200 ljudi. Ogenj je izbruhnil v torek, ko je bilo plovilo blizu mesta Mbandaka ob sotočju Konga z reko Ruki.

ASTANA - Sojuzova kapsula z ameriškim astronavtom Donom Pettitom ter ruskima kozmonavtoma Aleksejem Ovčininom in Ivanom Vagnerjem je pristala v Kazahstanu. Trojec je pred tem sedem mesecev preživel na Mednarodni vesoljski postaji (ISS). Najstarejši astronavt Pettit se je na Zemljo vrnil ravno na svoj 70. rojstni dan.

WASHINGTON - V ZDA so v soboto potekali protesti proti politikam skrajno desne vlade predsednika Donalda Trumpa. Ob obletnici začetka ameriške vojne za neodvisnost se je več drugih ameriških mestih zbralo nekaj tisoč ljudi. Protestniki so izrazili zaskrbljenost, da Trump ogroža dolgo spoštovane ustavne norme, vključno s pravico do poštenega sojenja.

TEL AVIV - Preiskava izraelske vojske ni našla dokazov o namerni usmrtitvi reševalcev, ki so jih izraelske sile konec marca ubile na jugu Gaze. Sklepi preiskave so privedli do odstavitve poveljnika, ki da ni ustrezno poročal o incidentu. Trupla reševalcev so našli zakopana v bližini Rafe, urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev pa je kraj, kjer so jih odkrili, opisal kot množično grobišče.

VATIKAN - Ameriški podpredsednik JD Vance je opravil nekajminutno zasebno srečanje s papežem Frančiškom, so sporočili iz Vatikana. Vance se je pred tem v petek v Rimu srečal z italijansko premierko Giorgio Meloni, v soboto pa z vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom.