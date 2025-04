Netanjahu ob novih napadih na Gazo zavrača pozive k ustavitvi vojne

Gaza/Tel Aviv, 20. aprila - Smo v ključni fazi vojne, je v soboto dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu in s tem zavrnil pozive družin talcev, naj ustavi napade in zagotovi vrnitev vseh ujetnikov iz Gaze. Izraelske sile so v soboto v razdejani enklavi ubile najmanj 54 ljudi, napade nadaljujejo tudi danes.