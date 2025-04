Pregled - šport, 19. 4. (sobota)

Ljubljana, 19. aprila - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 19. aprila.

DOHA - Po zelo uspešnem petku slovenskim telovadcem na svetovnem pokalu v Dohi drugi dan finalnih nastopov na posamičnih orodjih ni uspelo osvojiti še kakšnega odličja. Slovenija je imela danes tri finaliste, Beno Kunst je bil v preskoku peti, Vita Prijanovič na gredi šesta, Kevin Buckley pa na drogu osmi.

KEQIAU - Slovenske športne plezalke se niso uvrstile v finale uvodne tekme v balvanih svetovnega pokala v športnem plezanju v Keqiau na Kitajskem. Od slovenske trojice je bila z desetim mestom najvišje najmlajša, 17-letna Jennifer Buckley, Katja Debevec je osvojila 11. mesto, Sara Čopar je končala na 22. mestu. Le Francozinja Oriane Bertone je rešila tri od štirih problemov. Jutri boj za finale čaka še Anžeta Peharca.

AJDOVŠČINA - Nogometaši Primorja in Nafte 1903 so se v 31. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1).

KOPER - Nogometaši Kopra so v 31. krogu Prve lige Telemach premagali Bravo z 1:0 (0:0).

LJUBLJANA - Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 31. krogu Prve lige Telemach premagali Domžale z 2:0 (0:0).

NOVO MESTO - Košarkarji Krke so v 28. krogu lige Aba izgubili z Budućnostjo z 91:99 (30:26, 49:46, 63:74).

ŽENEVA - Slovenski motokrosist Tim Gajser si je pred dirko svetovnega prvenstva v švicarskem Frauenfeldu priboril drugo startno izhodišče. V kvalifikacijah je bil boljši le njegov sotekmovalec pri Hondi, Španec Ruben Fernandez. Drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP Jan Pancar je kvalifikacije končal na 14. mestu. Dirka bo na velikonočni ponedeljek.

MARIBOR - Odbojkarice OTP banke Branika so na drugi tekmi finalne serije državnega prvenstva premagale Calcit Volley s 3:2 (15, -9, -16, 23, 19).

NOVO MESTO - Odbojkarji Cacita Volleyja so na drugi tekmi finalne serije za tretje mesto v državnem prvenstvu v Novem mestu premagali Krko s 3:2 (-23, 16, 15, -30, 10).

DŽEDA - Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je bil najhitrejši v kvalifikacijah dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Džedi v Savdski Arabiji. V nedeljo bo na dirki iz prve vrste začel še Avstralec Oscar Piastri (McLaren), zmagovalec prejšnje dirke v Manami. Tretji čas je dosegel Britanec George Russell (Mercedes), ki je bil tudi zelo blizu, za Verstappnom je zaostal le 11 stotink.

BARCELONA - V finalu teniškega turnirja serije ATP 500 v Barceloni bosta igrala domačin Carlos Alcaraz in Danec Holger Rune. Španec je v polfinalu premagal Francoza Arthurja Filsa, Rune pa je bil boljši od Rusa Karena Hačanova.

MÜNCHEN - Najvišjepostavljena igralca, Nemec Alexander Zverev in Američan Ben Shelton, sta finalista teniškega turnirja ATP 500 v Münchnu. Zverev je bil v polfinalu boljši od Madžara Fabiana Marozsana, Shelton pa je v treh nizih premagal Argentinca Francisca Cerundola.

PARIZ - Ukrajinka Elina Svitolina in Srbkinja Olga Danilović sta finalistki turnirja WTA 250 v Rouenu v Franciji. Svitolina je v polfinalu upravičila vlogo prve nosilke in premagala Romunko Gabrielo Ruse s 6:0, 6:2, Danilović, ki je tretjepostavljena igralka 242.100 evrov vrednega turnirja, pa je bila boljša od Nizozemke Suzan Lamens s 6:4 in 6:4.