Pregled - svet, 19. 4. (sobota)

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je razglasil velikonočno premirje v Ukrajini, ki bo trajalo do nedelje opolnoči. Izhajamo iz tega, da bo ukrajinska stran sledila našemu zgledu, naše čete pa morajo biti pripravljene, da se uprejo morebitnim kršitvam premirja, je dejal. Moskva je po Putinovih besedah odprta za pogajanja in mirovna prizadevanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je odzval skeptično. Državi sta medtem izvedli obsežno izmenjavo vojnih ujetnikov. Vsaka jih je vrnila po več kot 240.

MOSKVA/KIJEV - Rusija je sporočila, da je zavzela predzadnjo vas pod nadzorom ukrajinske vojske v ruski regiji Kursk. Z zavzetjem vasi Olešnja je tako skoraj v celoti znova prevzela nadzor nad območjem, ki so ga ukrajinske sile v tej obmejni regiji zavzele med ofenzivo avgusta lani. Pod nadzorom ukrajinskih sil tako ostaja samo še vas Gornal, so dodali. Ruske sile so sedaj na meji z Ukrajino in nameravajo okrepiti pritisk na obmejno regijo Sumi, kamor so v minulih tednih že večkrat vdrle.

RIM - Pogajalci ZDA in Irana so ob posredovanju Omana nadaljevali pogajanja o iranskem jedrskem programu. Pogovori, na katerih sta sodelovala iranski zunanji minister Abas Aragči in posebni odposlanec ameriškega predsednika za Bližnji vzhod Steve Witkoff, so bili konstruktivna, je po srečanju sporočila iranska delegacija. Tretji krog bo čez teden dni v Omanu, ki je tudi pokrovitelj pogajanj. Do takrat bosta strani nadaljevali posredne pogovore na tehnični ravni.

VATIKAN - Papež Frančišek se je na veliko soboto na invalidskem vozičku nenapovedano pojavil v Baziliki svetega Petra, kjer je molil. V baziliki je bil pred velikonočno vigilijo, ki jo je vodil njegov delegat, kardinal Giovanni Battista. Tudi bogoslužja križevega pota na veliki petek papež ni vodil zaradi okrevanja po pljučnici. Napisal pa je meditacije, v katerih je izpostavil, da naš zlomljeni svet potrebuje iskrene solze.

VATIKAN - Ameriški podpredsednik JD Vance se je srečal z vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom. Kot so po pogovorih sporočili s Svetega sedeža, sta med drugim govorila o migracijah in aktualnih razmerah v svetu. Pri Svetem sedežu so pogovore označili za prisrčne. Izraženo je bilo zadovoljstvo nad dobrimi dvostranskimi odnosi med Svetim sedežem in ZDA ter obnovljena skupna zavezanost varovanju pravice do verske svobode in svobode vesti, so zapisali.

WASHINGTON - ZDA bodo v prihodnjih mesecih približno prepolovile število vojakov, ki so jih napotile v Sirijo. Tako se bo njihovo število zmanjšalo na manj kot tisoč, je v petek sporočil Pentagon. Ob tem so se zavezali nadaljnjemu boju proti skrajni Islamski državi v Siriji.

TUNIS - Sodišče v Tuniziji je zaradi zarote proti predsedniku Kaisu Saiedu v petek obsodilo okoli 40 obtožencev. Izreklo jim je zaporne kazni od 13 do 66 let. Na sojenju, ki so ga kritizirale organizacije za človekove pravice, obramba pa označila za farso, so ob vidnih predstavnikih opozicije in kritikov predsednika Saieda obsodili tudi odvetnike in podjetnike.

LONDON - V središču Londona in v Edinburgu se je na protestnem shodu v podporo pravic transspolnih oseb zbralo več tisoč ljudi. Shoda so pripravili, potem ko je britansko vrhovno sodišče v sredo odločilo, da pravna definicija ženske temelji na biološkem spolu.

BRAZZAVILLE - Na reki Kongo na severozahodu DR Kongo je v ladijski nesreči ta teden umrlo najmanj 143 ljudi, več deset pa jih še pogrešajo. Nesreča se je zgodila blizu mesta Mbandaka, ko je na leseni ladji, ki je prevažala gorivo, zagorelo, nato pa se je plovilo prevrnilo.