Za dvig produktivnosti in tehnološki razvoj kmetij več kot 14 milijonov evrov

Ljubljana, 18. aprila - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje naložb kmetij v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo, za letos. Na voljo je skupno do 14,4 milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega 4,9 milijona evrov iz evropskih virov.