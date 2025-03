Kmetijam za naložbe na gorskih območjih na voljo sedem milijonov evrov

Ljubljana, 28. marca - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu objavilo javni razpis za naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj na gorskih območjih, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev. Na voljo je do sedem milijonov evrov, vloge pa bodo sprejemali od 22. aprila do vključno 11. junija do 14. ure.